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“AVAZ” SAZNAJE

Jašarević priznao krivicu za pomaganje monstrumima nakon ubistva Nermine Krajina: Nagodio se na godinu i 10 mjeseci zatvora

Jašarević se tereti da da je pomogao Goranu i Leđibi Ravlić nakon ubistva Nermine Ravlić-Krajina

Latif Jašarević s advokatom Omarom Mehmedbašićem. Avaz

Piše: Borka Cerić

7.7.2025

Latif Jašarević koji je optužen da je pomagao Goranu i Leđibi Ravlić da prikriju tragove monstruoznog ubistva Goranove supruge Nermine Ravlić-Krajina, danas je s Tužilaštvom KS potpisao sporazum o priznanju krivice, potvrdio je za portal “Avaza” Jašarevićev branilac, advokat Omar Mehmedbašić.

Prema sporazumu Jašarević je pristao na kaznu zatvora od godinu i 10 mjeseci zbog pomaganja počiniocu nakon učinjenog krivičnog djela.

- Sporazum je potpisan, on je optužen za blaže krivično djelo, a njegovo svjedočenje je doprinjelo rasvjetljavanju ovog teškog krivičnog djela - kazao je Mehmedbašić za “Avaz”.

Sporazum će biti dostavljen sudu koji će odlučivati o njegovom potvrđivanju.

Jašarević se inače branio sa slobode.

Goran i Leđiba Ravlić se terete da su od polovine maja do 28. juna 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu Nerminu i na kraju je usmrtili.

# UBISTVO
# GORAN RAVLIĆ
# LEĐIBA RAVLIĆ
# LATIF JAŠAREVIĆ
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