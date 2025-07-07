Jašarević priznao krivicu za pomaganje monstrumima nakon ubistva Nermine Krajina: Nagodio se na godinu i 10 mjeseci zatvora

Latif Jašarević koji je optužen da je pomagao Goranu i Leđibi Ravlić da prikriju tragove monstruoznog ubistva Goranove supruge Nermine Ravlić-Krajina, danas je s Tužilaštvom KS potpisao sporazum o priznanju krivice, potvrdio je za portal “Avaza” Jašarevićev branilac, advokat Omar Mehmedbašić.

Prema sporazumu Jašarević je pristao na kaznu zatvora od godinu i 10 mjeseci zbog pomaganja počiniocu nakon učinjenog krivičnog djela.

- Sporazum je potpisan, on je optužen za blaže krivično djelo, a njegovo svjedočenje je doprinjelo rasvjetljavanju ovog teškog krivičnog djela - kazao je Mehmedbašić za “Avaz”.

Sporazum će biti dostavljen sudu koji će odlučivati o njegovom potvrđivanju.

Jašarević se inače branio sa slobode.

Goran i Leđiba Ravlić se terete da su od polovine maja do 28. juna 2024. godine, u stanu u sarajevskom naselju Pofalići, psihički i fizički zlostavljali Goranovu suprugu Nerminu i na kraju je usmrtili.