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UŽAS U PODGORICI

Muškarac (24) uhapšen zbog sumnje da je silovao maloljetnu kćerku svoje partnerke

Pakistanac M.I. je uhapšen i on će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu

Muškarac uhapšen u Podgorici. Facebook

B. C.

7.7.2025

Podgorička policija uhapsila je državljanina Pakistana M.I. (24) osumnjičenog za silovanje i nedozvoljene spolne radnje nad maloljetnicom, saopštili su iz Uprave policije.

M.I. je uhapšen po nalogu višeg državnog tužioca a sumnjiči se za krivično djelo silovanje i krivično djelo nedozvoljene spolne radnje.

- Naime, za ova krivična djela sumnjiči se državljanin Pakistana M.I. (24) koja je izvršio na štetu maloljetne ženske osobe, kćerke svoje emotivne partnerke, dok su se nalazili u stanu u kojem on boravi u Podgorici- navode iz policije.

M.I. je uhapšen i on će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

# SILOVANJE
# PODGORICA
# MALOLJETNICA
# HAPŠENJE
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