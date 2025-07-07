Muškarac (24) uhapšen zbog sumnje da je silovao maloljetnu kćerku svoje partnerke

Podgorička policija uhapsila je državljanina Pakistana M.I. (24) osumnjičenog za silovanje i nedozvoljene spolne radnje nad maloljetnicom, saopštili su iz Uprave policije.

M.I. je uhapšen po nalogu višeg državnog tužioca a sumnjiči se za krivično djelo silovanje i krivično djelo nedozvoljene spolne radnje.

- Naime, za ova krivična djela sumnjiči se državljanin Pakistana M.I. (24) koja je izvršio na štetu maloljetne ženske osobe, kćerke svoje emotivne partnerke, dok su se nalazili u stanu u kojem on boravi u Podgorici- navode iz policije.

M.I. je uhapšen i on će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.