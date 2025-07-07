FUP u Čapljini zaplijenio drogu i oružje, uhapšena jedna osoba

Policijski službenici Federalne uprave policije danas su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i po Naredbi Općinskog suda u Čapljini proveli su operativnu akciju „Plant“ kojom prilikom je slobode lišeno jedno lice, inicijala V.V. (1991.), saopćeno je iz FUP-a .

Navedeno lice se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Prilikom provođenja operativne akcije izvršen je pretres (osobe, kuće, pomoćnih objekata i terena), kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 52 komada stabljika koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu Cannabis, jedna puška i 40 komada metaka kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela.

Lice lišeno slobode je radi kriminalističke obrade sprovedeno u službene prostorije Federalne uprave policije, o čijem statusu će dalje odlučivati postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.