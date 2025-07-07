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NERASVIJETLJEN SLUČAJ

Demir Dulić o ubistvu prije 13 godina u Bihaću: Dok sam živ tražit ću ubicu moje sestre Sabine

Sabina Dulić ubijena 2012. godine u eksploziji ručne bombe postavljene u suncobranu

Brat Demir pored spomen-obilježja stradaloj sestri. Facebook

Piše: Borka Cerić

7.7.2025

Prije 13 godina, otvarajući štand s jagodama u blizini bihaćke Gradske pijace, tada 37-godišnja Sabina Dulić aktivirala je bombu skrivenu ispod suncobrana. Usljed strahovite eksplozije poginula je na licu mjesta. Njena tetka Izeta Dulić teže je povrijeđena te je postala trajni invalid.

Trajna bol

Bomba je bila ostavljena na potez, da se aktivira prilikom otvaranja suncobrana nad štandom. Desilo se to u ranim jutarnjim satima.

Zločin do danas nije rasvijetljen, a porodica Dulić skoro svake godine u maju obilježi godišnjicu stradanja Sabine, kako bi, ako ništa, ukazali na činjenicu da je bombaš ubica još na slobodi.


Sabina Dulić: Mučki ubijena. Facebook

Demir Dulić, brat ubijene Sabine, godinama ranije odlazio je u policiju da ih podsjeti na zločin koji je počinjen. U međuvremenu Dulić je prije nekoliko godina otišao u Sloveniju, gdje živi i radi.

U kratkom razgovoru za “Dnevni avaz” Demir Dulić nije krio ogorčenje zbog rada policije koja do danas nije otkrila ubicu.

- Svaki dan bih pisao kako je policija nemoćna i nesposobna da pronađe ubicu. Dugo već nisam bio u policiji. Bol za sestrom ne može da prođe, dok sam živ tražit ću ubicu - kazao nam je Dudić.

Umrla od tuge

Rahmetli Sabina je bila nezaposlena, a tog kobnog dana u maju 2012. godine bila je samo ispomoć kod tetke na štandu.

Sabinina majka je od teške tuge brzo za njom preselila na drugi svijet, a i njen otac je preminuo nakon tri godine od ubistva.


Policija na uviđaju 2012. godine. Avaz

Brat Demir ispratio je nekoliko formiranih istražnih timova koji su radili na predmetu, ali ubica nikada nije otkriven.

Na početku istrage, nekoliko osoba je bilo privedeno, ali su oni brzo pušteni na slobodu jer nije bilo dokaza o njihovoj umiješanosti u ubistvo. Za sve ove godine nikad niko nije odgovarao za ovaj zločin, pa čak ni zvanično bio osumnjičen, a kamoli izveden pred lice pravde.

Rekonstrukcija događaja rađena je 2013. godine, ali ni ona nije polučila pronalaskom napadača.

Podlegla u bolnici

Privatnim automobilom Sabina je prebačena u Kantonalnu bolnicu u Bihaću. Ljekari su pokušali operativnim zahvatom da joj spasu život, ali je zbog težine povreda preminula na operacionom stolu. Geleri su je pogodili u grudni koš.  

# UBISTVO
# BIHAĆ
# ISTRAGA
# SABINA DULIĆ
# DEMIR DULIĆ
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