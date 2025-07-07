BMW X1 ukraden u Novoj Otoci pronađen u Sanskom Mostu: Uhapšena dvojica lopova

Policijski službenici Policijske stanice Sanski Most su, zahvaljujući pravovremenim operativnim saznanjima i efikasnoj reakciji, dana 07.07.2025. godine oko 02:10 sati na prostoru benzinske pumpe u naselju Pobriježje locirali i identifikovali putničko motorno vozilo marke BMW X1, za koje je ranije utvrđeno da je otuđeno na području Kantona Sarajevo, saopćeno je iz MUP-a USK.

Izvršenom kontrolom utvrđeno je da se na mjestu suvozača nalazi lice Š. I. iz Sanskog Mosta, koje je odmah zadržano na licu mjesta. U objektu benzinske pumpe zatečeno je i lice Š. A., koje je upravljalo vozilom, a koje je lišeno slobode u 02:20 sati zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo Teška krađa iz člana 287. Krivičnog zakona FBiH. Osumnjičeni je zadržan u prostorijama Policijske stanice radi daljnjih istražnih radnji.