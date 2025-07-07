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LOCIRANI U KRAJINI

BMW X1 ukraden u Novoj Otoci pronađen u Sanskom Mostu: Uhapšena dvojica lopova

Muškarac iz Sanskog Mosta zatečen u vozilu, drugi na benzinskoj pumpi gdje je locirano ukradeno vozilo

Vozilo ukradeno u garaži. Screenshot

B. C.

7.7.2025

Policijski službenici Policijske stanice Sanski  Most su, zahvaljujući pravovremenim operativnim saznanjima i efikasnoj reakciji, dana 07.07.2025. godine oko 02:10 sati na prostoru benzinske pumpe u naselju Pobriježje locirali i identifikovali putničko motorno vozilo marke BMW X1, za koje je ranije utvrđeno da je otuđeno na području Kantona Sarajevo, saopćeno je iz MUP-a USK.

Izvršenom kontrolom utvrđeno je da se na mjestu suvozača nalazi lice Š. I. iz Sanskog Mosta, koje je odmah zadržano na licu mjesta. U objektu benzinske pumpe zatečeno je i lice Š. A., koje je upravljalo vozilom, a koje je lišeno slobode u 02:20 sati zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo Teška krađa iz člana 287. Krivičnog zakona FBiH. Osumnjičeni je zadržan u prostorijama Policijske stanice radi daljnjih istražnih radnji.

Predmetno vozilo je obezbijeđeno na licu mjesta, a sve radnje su izvršene u skladu sa zakonom i profesionalnim standardima.

Posebno ističemo kvalitetan i predan rad policijskih službenika Policijske stanice Sanski Most, čiji prethodni operativni rad i angažman zaslužuju pohvalu jer su direktno doprinijeli pronalasku otuđenog vozila i lišenju slobode osumnjičenih lica.


Lopove snimio sistem "Sparta". Screenshot

Ovakve aktivnosti još jednom potvrđuju opredijeljenost policije u borbi protiv svih oblika kriminaliteta i očuvanju sigurnosti svih građana.

# BMW
# MUP USK
# KRAĐA
# NOVA OTOKA
# SANSKI MOST
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