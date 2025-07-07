"Avaz" na licu mjesta: Policija na terenu nakon drame u ulici Sutjeska

Sve se desilo oko 16:30 sati, a povrijeđena osoba je prebačena na KCUS.

U ulici Sutjeska u sarajevskoj Općini Centar u poslijepodnevnim satima povrijeđen je jedan muškarac.

Još uvijek nema zvanične informacije kako su nastale povrede, a prema nezvaničnim informacijama "Avaza" riječ je o upotrebi vatrenog oružja.

Muškarac je tom prilikom zadobio povredu ramena.

Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, još uvijek se na terenu nalaze pripadnici MUP-a KS.

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