Policija u USK traga za pet migranata zbog otmice i nedozvoljenog držanja oružja

Policijska stanica Velika Kladuša, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK), vodi istragu o krivičnim djelima "Otmica" i "Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija" koja su se dogodila na području Velike Kladuše.

U tom kontekstu, policija je objavila fotografije i nadimke ili imena pet osoba koje traže.

- U slučaju da nekoga prepoznate, odmah kontaktirajte Policijsku stanicu Velika Kladuša na broj telefona 037/773-092, Operativni centar MUP-a USK na broj 037/226-004 ili najbližu policijsku stanicu - navodi se u saopćenju MUP-a USK.