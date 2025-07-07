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Policija u USK traga za pet migranata zbog otmice i nedozvoljenog držanja oružja

Policija je objavila fotografije pet osoba koje traže

Osobe koje traži policija - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

7.7.2025

Policijska stanica Velika Kladuša, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona (USK), vodi istragu o krivičnim djelima "Otmica" i "Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija" koja su se dogodila na području Velike Kladuše.

U tom kontekstu, policija je objavila fotografije i nadimke ili imena pet osoba koje traže.

- U slučaju da nekoga prepoznate, odmah kontaktirajte Policijsku stanicu Velika Kladuša na broj telefona 037/773-092, Operativni centar MUP-a USK na broj 037/226-004 ili najbližu policijsku stanicu - navodi se u saopćenju MUP-a USK.

# MUP USK
# MIGRANTI
# VELIKA KLADUŠA
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