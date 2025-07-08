Ročište Osmici: Svjedočili bivši studenti i uposlenik Američkog univerziteta

U nastavku suđenja Osmanu Mehmedagiću Osmici danas je u Sudu BiH saslušano troje svjedoka koji su diplomirali na Američkom univerzitetu čiji je vlasnik teško kompromitovani Denis Prcić.

Damir Mujkanović iz Tuzle je međunarodno pravo i diplomatiju na Američkom univerzitetu završio 2013. godine. Nakon toga se zaposlio na tom univerzitetu.

Između ostalog u početku je pomagao u studentskoj službi, vodio protokol knjigu. Naveo je da je u njegovo vrijeme za vođenje matičnih knjiga bila zadužena Dijana Smajlović Husić.

Odgovarajući na pitanja državnog tužioca Safeta Hrape, svjedok je naveo da su diplome u početku bile kartonske, a da je poslije mijenjan format i da su postale reprezentativnije. On je na Američkom univerzitetu radio do 2019. godine.

Svjedoci Dino Rahić i Emina Veljović iz Sarajeva studirali su na Američkom univerzitetu od 2009. do 2013. kada su diplomirali.

Oni su govorili o sistemu studiranja i dvojnim diplomama.

Odbrana nije imala pitanja za svjedoke.

Suđenje se nastavlja 15. jula.