Uskoro prve optužnice u slučaju pronalaska 31 djeteta u kući bez roditeljskog nadzora

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH najavilo je da će u narednih 48 sati podići prve dvije optužnice u vezi sa slučajem pronalaska 31 djeteta u jednoj kući u naselju Ivici na području Distrikta.

Vršilac dužnosti glavnog tužioca Distrikta Radmilo Ivanović izjavio je da je do sada DNK analizom utvrđeno identitet za 25 djece, od 14 roditelja čija su dijeca pronađena u spornoj kući a koji su pod istragom i istraga se vodi protiv svih roditelja a biće podignute optužnice za krivična djela zanemarivanje djeteta.

- Dvije optužnice su već spremne i u narednih dan ili dva bit će proslijeđene Osnovnom sudu Distrikta na potvrđivanje - rekao je Ivanović dodavši da je istraga od početka fokusirana i na krivična djela trgovinom dijece ali zbog kompleksnosti istrage nema dovoljno validnih dokaza za ta krivična djela.

- Ukoliko se prikupi dovoljno dokaza, za krivična djela trgovine djecom slučaj će preuzeti državno Tužilaštvo - dodao je Ivanović.

Tužilac je potvrdio da se određene istražne radnje provode i protiv vlasnice kuće Zahide Đogo, i njenog sina Alija, koji su u pritvoru od 25. februara. Protiv njih kako kaže, čim se završe istražne radnje biće takođe podignuta optužnica.