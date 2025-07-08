Potvrđena optužnica protiv Šveđanki: Napale radnicu na Grbavici

Kantonalni sud Sarajevo potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv dvije sestre državljanke Švedske Jasmin Skog (29) i Sarah Sofia Skog (23), osumnjičene za teško razbojništvo nad H. J. radnicom trafike na Grbavici kojom prilikom su joj nanijeli lakše povrede, potvrdio je za portal “Avaza” advokat Amir Hadžić.

Danas je održano i ročište na kojem je razmmatran prijedlog Tužilaštva KS za produženje pritvora.

Šveđanke se terete da su 11. aprila, oko 12.40 sati, došle do trafike “INovine” u ulici Grbavička i iz frižidera uzele više artikala i stavile ih u kesu. Radnica im je uzela kesu kako bi prokucala robu na kasi, ali su joj one otele kesu i počele se udaljavati.