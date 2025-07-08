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POTVRĐENO ZA “AVAZ”

Potvrđena optužnica protiv Šveđanki: Napale radnicu na Grbavici

Nožem nanijele povrede radnici koje su okvalifikovane kao lakše

Razmatran prijedlog o produženju pritvora. Facebook

Piše: Borka Cerić

8.7.2025

Kantonalni sud Sarajevo potvrdio je optužnicu Tužilaštva KS protiv dvije sestre državljanke Švedske Jasmin Skog (29) i Sarah Sofia Skog (23), osumnjičene za teško razbojništvo nad H. J. radnicom trafike na Grbavici kojom prilikom su joj nanijeli lakše povrede, potvrdio je za portal “Avaza” advokat Amir Hadžić.

Danas je održano i ročište na kojem je razmmatran prijedlog Tužilaštva KS za produženje pritvora.

Šveđanke se terete da su 11. aprila, oko 12.40 sati, došle do trafike “INovine” u ulici Grbavička i iz frižidera uzele više artikala i stavile ih u kesu. Radnica im je uzela kesu kako bi prokucala robu na kasi, ali su joj one otele kesu i počele se udaljavati.

Advokat Amir Hadžić. Avaz

Radnica je krenula za njima, te kada ih je sustigla pokušala je uzeti kesu, ali su je one fizički napale i nožem joj nanijele posjekotine po licu, glavi I grudnom košu. Druga sestra ju je kišobranom udarala po glavi i tjelu. Usljed napada radnica je zadobila više povreda i rana koje su kvalifikovane kao lakše povrede.

Radnici je pokušao pomoći jedan prolaznik, ali su i njega odgornule. Na kraju je policija uhvatila Šveđanke, a radnica je zbrinuta na KCUS-u odakle je otpuštena na kućno liječenje.

# NAPAD
# TUŽILAŠTVO KS
# OPTUŽNICA
# ŠVEĐANKE
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