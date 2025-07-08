Sud BiH odbio prijedlog Tužilaštva: Željko Radovanović Krečo na slobodi

Nakon održanog višesatnog ročišta pred Vijećem Suda Bosne i Hercegovine, a po prijedlogu tužilaštva Bosne i Hercegovine da se u odnosu na osumnjičenog Željka Radovanovića Kreču, iz naročito važnih razloga, produži mjera pritvora u trajanju od tri mjeseca zbog činjenice da u ovom predmetu istraga još nije okončana, te da se ovom licu stavljaju na teret vrlo teška krivična djela u okviru međunarodne organizovane kriminalne grupe na čijem je čelu Radovanović, Sud Bosne i Hercegovine je odbio prijedlog tužilaštva BiH te osumnjičenom Radovanoviću ukinuo mjeru pritvora i istog odmah pustio na slobodu.

NIje bilo promjena

Njegov branilac, tuzlanski advokat Bakir Hećimović nam je potvrdio ovu informaciju, odnosno da je tokom održavanja ročišta odbrana uvjerila Vijeće Suda BiH da se od momenta određivanja mjere pritvora do prijedloga Tužilaštva BiH za produženje ove mjere za dodatna tri mjeseca u fazi istrage nisu izmijenile stvari u odnosu na prvobitnu dokaznu građu, zbog čega je Radovanović u konačnici i lišen slobode.

- Prijedlog za produženje pritvora je u odnosu na prijedlog od prije dva mjeseca u činjeničnom supstratu bio identičan, sa uopštenim zahtjevima iz prijedloga za produženje ove mjere, bez konkretizacije stvarnih naročito važnih razloga za produženje pritvora zbog čega je ovaj prijedlog odbijen te je moj klijent, osumnjičeni Radovanović u popodnevnim satima napustio pritvorsku jedinicu Suda Bosne i Hercegovine – istakao je Hećimović.