Video / Drama u naselju Dobrinja: Policajci s dugim cijevima uhapsili muškarca

Na terenu se nalazilo više policajaca s dugim cijevima i nekoliko policijskih vozila.

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su večeras muškarca u sarajevskom naselju Dobrinja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS su naveli da se desilo "narušavanje javnog reda i mira", no više detalja nije poznato.

Sve se desilo u blizini ćevabdžinice Mrkva.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.