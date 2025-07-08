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Video / Drama u naselju Dobrinja: Policajci s dugim cijevima uhapsili muškarca

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS su naveli da se desilo "narušavanje javnog reda i mira", no više detalja nije poznato

Drama u naselju Dobrinja. E. Abaz / Avaz

E. Abaz - A. Ovčina

8.7.2025

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su večeras muškarca u sarajevskom naselju Dobrinja.

Na terenu se nalazilo više policajaca s dugim cijevima i nekoliko policijskih vozila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS su naveli da se desilo "narušavanje javnog reda i mira", no više detalja nije poznato.

Sve se desilo u blizini ćevabdžinice Mrkva. 

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# DOBRINJA
# SARAJEVO
# MUP KS
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