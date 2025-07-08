Video / Drama u naselju Dobrinja: Policajci s dugim cijevima uhapsili muškarca

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su večeras muškarca u sarajevskom naselju Dobrinja.
Na terenu se nalazilo više policajaca s dugim cijevima i nekoliko policijskih vozila.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS su naveli da se desilo "narušavanje javnog reda i mira", no više detalja nije poznato
Drama u naselju Dobrinja. E. Abaz / Avaz
Pripadnici MUP-a KS uhapsili su večeras muškarca u sarajevskom naselju Dobrinja.
Na terenu se nalazilo više policajaca s dugim cijevima i nekoliko policijskih vozila.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova KS su naveli da se desilo "narušavanje javnog reda i mira", no više detalja nije poznato.
Sve se desilo u blizini ćevabdžinice Mrkva.
"AVAZ" SAZNAJE
NA POMOLU NOVA KATASTROFA
SAOBRAĆAJNA NESREĆA
"AVAZ" NA LICU MJESTA