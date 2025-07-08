Detalji drame na Dobrinji: Potukli se muškarci ispred kladionice, jedan uhapšen, drugi pobjegao

Iz MUP-a KS su potvrdili da je večeras uhapšen muškarac u ulici Bulevar branilaca Dobrinje.
Navode da se u 20:20 sati desilo narušavanje javnog reda i mira tučnjavog između dva muškarca.
POTVRĐENO IZ MUP-A KS
Obojica muškaraca su prethodno boravili u kladionici
MUP KS. Avaz
Iz MUP-a KS su potvrdili da je večeras uhapšen muškarac u ulici Bulevar branilaca Dobrinje.
Navode da se u 20:20 sati desilo narušavanje javnog reda i mira tučnjavog između dva muškarca.
Kažu da se sve desilo u neposrednoj blizini kladionice, u kojoj su obojica boravila.
- Jedan muškarac lišen slobode od strane PS Dobrinja, a drugi se udaljio sa mjesta događaja - kazala je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.
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