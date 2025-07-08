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POTVRĐENO IZ MUP-A KS

Detalji drame na Dobrinji: Potukli se muškarci ispred kladionice, jedan uhapšen, drugi pobjegao

Obojica muškaraca su prethodno boravili u kladionici

MUP KS. Avaz

S. S.

8.7.2025

Iz MUP-a KS su potvrdili da je večeras uhapšen muškarac u ulici Bulevar branilaca Dobrinje.

Navode da se u 20:20 sati desilo narušavanje javnog reda i mira tučnjavog između dva muškarca.

Kažu da se sve desilo u neposrednoj blizini kladionice, u kojoj su obojica boravila.

- Jedan muškarac lišen slobode od strane PS Dobrinja, a drugi se udaljio sa mjesta događaja - kazala je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

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# SARAJEVO
# MUP KS
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