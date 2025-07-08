Detalji drame na Dobrinji: Potukli se muškarci ispred kladionice, jedan uhapšen, drugi pobjegao

Navode da se u 20:20 sati desilo narušavanje javnog reda i mira tučnjavog između dva muškarca.

Iz MUP-a KS su potvrdili da je večeras uhapšen muškarac u ulici Bulevar branilaca Dobrinje.

Kažu da se sve desilo u neposrednoj blizini kladionice, u kojoj su obojica boravila.

- Jedan muškarac lišen slobode od strane PS Dobrinja, a drugi se udaljio sa mjesta događaja - kazala je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

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