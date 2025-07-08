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AUSTRIJA

U Beču uhapšena trojica državljana BiH s više od 300 kilograma droge

Po nalogu Javnog tužilaštva u Beču, uhapšeni su prebačeni u pritvorsku jedinicu

Zaplijenjena droga. Federalna policija Beč

M. Až.

8.7.2025

Bečka državna kriminalistička policija razbila je međunarodno aktivnu kriminalnu grupu, a tom prilikom su uhapšena tri državljana Bosne i Hercegovine. 

Prema navodima austrijskih medija, riječ je o osobama starim 28, 36 i 52 godine koje se sumnjiče da su pripadnici sjevernoafričko-srpske kriminalne mreže uključene u trgovinu narkoticima.

Osumnjičeni su se kamionom s poluprikolicom dovezli do veleprodajnog centra hrane i cvijeća, gdje su pokušali prebaciti više kutija s drogom u kombi. Prilikom akcije intervenirala je specijalna jedinica EKO Cobra, koja je uhapsila sve trojicu.

U vozilu je pronađeno 11 kartonskih kutija s kanabisom, dok je u poluprikolici otkriveno još 25 kutija. U ukupnoj zapljeni pronađeno je 317 kilograma biljke kanabisa, 10,2 kilograma smole kanabisa te 21.940 eura u gotovini.

Po nalogu Javnog tužilaštva u Beču, uhapšeni su prebačeni u pritvorsku jedinicu. Istraga u ovom slučaju i dalje je u toku.

# DROGA
# BEČ
# AUSTRIJA
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