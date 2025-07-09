Teška nesreća u Tuzli: Poginula jedna osoba

U naselju Mandići u Tuzli, rano jutros, se desila saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila jedna osoba, potvrđeno je iz MUP-a TK za "Avaz".

- Rano jutros, 9.7.2025.godine, oko 3:30 sati u naselju Mandići, grad Tuzla, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo. U ovoj nezgodi jedno lice je smrtno stradalo, a dva teško povrijeđena lica su prevezeni u JZU UKC Tuzla, gdje su zadržani na liječenju. Uviđaj kojim na mjestu događaja rukovodi dežurni kantonalni tužilac KTTK-a je u toku, a isti vrše istražitelji OKP PU Tuzla uz asistenciju policijskih službenika PS Centar - kazali su za "Avaz" iz MUP-a TK.