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IZVRŠEN PRETRES

Djevojka uhapšena u Sarajevu zbog droge: Kod nje pronađena i čarobna gljiva

Izuzeta i određena količina spida, marihuane i ekstazija

Policija uhapsila djevojku. Facebook

B. C.

9.7.2025

Dvadesetsedmogodišnja N. M. uhapšena je u Novom Sarajevu nakon što je kod nje pronađena određena količina spida, marihuane, ekstazija, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policija je pretresom žene N. M. i stana koji koristi pronašla i oduzela i psilocibinsku gljivu (poznatija kao čarobna gljiva, op. a.), digitalnu vagu, drobilicu i druge predmete važni za istragu.

Osumnjičena je da je počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i poslije kriminalističke obrade bit će predata u dalju nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

# DROGA
# HAPŠENJE
# DJEVOJKA
# MUP KS
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