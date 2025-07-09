Djevojka uhapšena u Sarajevu zbog droge: Kod nje pronađena i čarobna gljiva

Dvadesetsedmogodišnja N. M. uhapšena je u Novom Sarajevu nakon što je kod nje pronađena određena količina spida, marihuane, ekstazija, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Policija je pretresom žene N. M. i stana koji koristi pronašla i oduzela i psilocibinsku gljivu (poznatija kao čarobna gljiva, op. a.), digitalnu vagu, drobilicu i druge predmete važni za istragu.

Osumnjičena je da je počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i poslije kriminalističke obrade bit će predata u dalju nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.