Video / Iskaz vještakinje razobličio monstruma: Goran Ravlić pokazao sadističku crtu ličnosti, uživao u kontroli i patnji žrtve

Saslušanjem vještaka jučer je pred Vijećem Kantonalnog suda u Sarajevu nastavljeno suđenje Goranu i Leđibi Ravlić, optuženim za zvjersko mučenje, silovanje i ubistvo Goranove supruge Nermine Ravlić rođene Krajina, u junu 2024. godine.

Nermina Bajramović izdvojila je svoje mišljenje u odnosu na ostalo dvoje vještaka. Ona je u svom nalazu navela da je kod Gorana Ravlića utvrđen poremećaj ličnosti u kojoj ima više disfunkcionalnih osobina istovremeno. Riječ je o ličnosti koju oblikuje destruktivno i manipulativno ponašanje koje nije rezultat stresa već ukazuje na ukorijenjen stil života ove osobe.

- Upravo prisustvo sadističkih crta ličnosti upućuje na sklonost nasilnom i okrutnom ponašanju, što se reflektira i detaljno kroz njegovo brutalno zlostavljanje supruge korištenjem nasilja kao sredstva kontrole i kažnjavanja. Dominantni obrasci ukazuju na manipulativnost, impulsivnost, nedostatak empatije, afektivnu distanciranost - kazala je Bajramović.

Drugi profil ličnosti, gdje su testovi dali široku lepezu crta ličnosti, pokazao je da se radi o osobi koja pokazuje konzistentan obrazac ponašanja i s dominantnim karakteristikama depresivnog, šizotipalnog, antisocijalnog i sadističkog paranoidnog spektra.

- Ovdje se jasno vidi školski primjer simulacije na jednom testu, na drugom gdje je pokazao svoju složenu strukturu ličnosti sa svim karakteristikama - navela je Bajramović.

Tokom vještačenja Ravlićevo ponašanje ukazuje na planirano ponašanje, a sve s ciljem izbjegavanja krivične odgovornosti. Riječ je o osobi koja nema empatiju, koja uživa u kontroli i patnji žrtve. Vještakinja je navela da je riječ o osobi koja simulira, kontroliše i pokazuje dobar vid samokontrole.

Na osnovu medicinske dokumentacije Suda i psihijatrijske klinike “Vrapče” u Zagrebu, te razgovora s optuženim Goranom Ravlićem, neuropshijatri Abdulah Kučukalić i Alma Bravo-Mehmedbašić su u svom nalazu ukazali da je Goran Ravlić u Hrvatskoj osuđen kao neuračunjiva osoba i liječen od paranoidne šizofrenije.

Kučukalić je naveo da je paranoidna šizofrenija trajna, ali da se uspješno drži pod kontrolom ako osoba uzima redovno terapiju. Na jedno od pitanja branioca Muhidina Kape, Kučukalić je naveo da Ravlić, ukoliko ne uzima terapiju, može biti opasan po okolinu.

Stabilna remisija

- On će čitav život biti opasan po okolinu, mora biti pod stalnom kontrolom ambulantnog psihijatra - kazao je Kučukalič, utvrdivši da bi optuženi trebao da bude u psihijatrijskoj forenzičkoj ustanovi.

Kučulakić i Bravo-Mehmedbašić su u nalazu zaključili da je Goran Ravlić u vrijeme izvršenje krivičnog djela bio bitno smanjeno uračunjiv. Nakon što je Kučukalić u jednom momentu, na pitanje odbrane, ostavio mogućnost da je Ravlić bio i neuračunljiv, intervenirala je sutkinja Melika Murtezić. Ona je upozorila da tu mogućnost nisu naveli u nalazu, na šta je Kučukalić kazao da ostaju kod nalaza i zaključka da je optuženi bio bitno smanjeno uračunljiv.

Kučukalić je objasnio da se Ravlićeva paranoja odnosila na sumanutu ideju da ga je komšija trovao kiselinom u Hrvatskoj, te da je došao za njima u Sarajevo i da je supruga Nermina, koju je zvjerski mučio, bila u vezi s izvjesnim Fejsalom, koji stanuje iznad njih i baca kiselinu kroz cijev da ih ubije. Ravlić je vještacima rekao da po dolasku u Sarajevo nije koristio nikakvu terapiju.

Kučukalić je naveo da prilikom razgovora s njima, Ravlić nije manifestovao psihotičnost, te da je sada u fazi stabilne remisije.

Vještak Kučukalić je naveo da psiholozi nisu psihijatri te da ne mogu prepoznati bolest. Naveo je da je sadizam poremećaj ličnosti, i takva osoba se svakodnevno tako ponaša. Za Ravlića je rekao da on ne može biti sadista, jer se prema drugim osobama nije tako ponašao. Kazao je također da je Ravlić ispoljio i najmonstruoznije djelovanje, i to upravo prema najdražim osobama, majci u Zagrebu i supruzi Nermini.

Izdvojen predmet

Na početku suđenja izdvojen je predmet u odnosu na Latifa Jašarevića, optuženog za pomaganje počiniocu nakon počinjenog krivičnog djela. Jašarević je potpisao sporazum o priznanju krivice, te pristao na kaznu zatvora od godinu i deset mjeseci. Jašarević i njegov advokat Omar Mehmedbašić nisu prisustvovali daljem toku suđenja.

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