FUP: Uhapšena jedna osoba, pronađeni droga i novac

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP), pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, realizirali su danas operativnu akciju "Rio" kojom prilikom je uhapšena jedna osoba inicijala H.A..

Navedena osoba se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

Prilikom provođenja operativne akcije izvršen je pretres (osobe, kuće, pomoćnih objekata), kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 4500 grama materije koja svojim izgledom asocira na cannabisa, oko 250 grama amfetamina, litar materije koja svojim izgledom asocira na amfetaminsko ulje, veća količina novca, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela.



