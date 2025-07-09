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AKCIJA "RIO"

FUP: Uhapšena jedna osoba, pronađeni droga i novac

Navedena osoba se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Foto. Fena

FENA

9.7.2025

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP), pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, realizirali su danas operativnu akciju "Rio" kojom prilikom je uhapšena jedna osoba inicijala H.A..

Navedena osoba se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

Prilikom provođenja operativne akcije izvršen je pretres (osobe, kuće, pomoćnih objekata), kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 4500 grama materije koja svojim izgledom asocira na cannabisa, oko 250 grama amfetamina, litar materije koja svojim izgledom asocira na amfetaminsko ulje, veća količina novca, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog djela.


Foto. Fena

Osoba lišena slobode je radi kriminalističke obrade sprovedena u službene prostorije Federalne uprave policije, podnesen je Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, a o statusu osobe lišene slobode dalje će odlučivati postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, saopćeno je iz FUP-a. 

# DROGA
# FUP
# NOVAC
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