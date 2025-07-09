Potvrđena optužnica protiv Ivana Divljana zbog ubistva Aleksandra Tomića na Palama

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nakon provedene istrage dana 08.07.2025. godine, podiglo je optužnicu protiv Ivana Divljana zbog krivičnog djela „Teško ubistvo“ iz člana 125. stav 1. tačka 1) Krivičnog zakonika Republike, a koja je od strane Okružnog suda u Istočnom Sarajevu potvrđena dana 09.07.2025. godine, saopćeno je iz OJT Istočno Sarajevo.

Optužnicom se Ivanu Divljanu stavlja na teret da je dana 13.01.2025. godine, u noćnim satima, u mjestu Careve Vode, opština Pale, s umišljajem, na podmukao način lišio života A.T. iz Pala, tako što se svojim vozilom marke „Audi A6“, sive boje, registarskih oznaka …. dovezao u Ul. Ćirila i Metodija broj …., opština Pale, ispred porodične kuće T.A., sa kojim je bio u prijateljskim odnosima zbog poslovne saradnje.

- Nnakon čega je T.A. ušao u njegovo vozilo i sjeo na mjesto suvozača, potom su se uputili ulicom Srpskih ratnika u pravcu mjesta Careve Vode i dolaskom na navedeni lokalitet isti je parkirao svoje vozilo na zemljanu površinu pored lokalnog puta, sa desne strane, posmatrano iz pravca Pala, nakon čega su izašli iz vozila, i isti je iskoristivši povjerenje T.A., a u trenutku kada on to nije očekivao, pa nije bio ni spreman na odbranu, upotrebom podesnog alata, snažno ga udario u predjelu lijeve strane glave zahvatajući lijevu ušnu školjku, spoljašnji ugao lijevog oka i lijevu stranu nosa, svjestan da će jačinom takvog udarca usmjerenog u pravcu glave T.A. nastupiti smrt istog, a što je i htio, pa je T.A. od siline udarca zadobio povrede u vidu razorenja vitalno važnih moždanih centara i pritiska na mozak od strane krvi izlivene unutar lobanjske šupljine od kojih povreda je nastupila smrt istog neposredno nakon povređivanja, da bi potom sa tijela T.A. skinuo sve odjevne predmete i obuću, te je beživotno tijelo zakopao u zemlju na dubini od oko 0,30 m, nakon čega se istim vozilom udaljio sa lica mjesta- navodi se u saopćenju.

Riječ je o ubistvu Aleksandra Tomića na Palama.