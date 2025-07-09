Video / Veliki požar u mostarskoj firmi

U mostarskom naselju Rodoč u poslijepodnevnim satima je izbio veliki požar i to u krugu firme "Interkomerc".

Potvrđeno nam je to iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar te nam je rečeno da su ekipe na terenu.

Usljed požara, ogroman oblak gustog dima nošen jakim vjetrom širi se južnom zonom grada.

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