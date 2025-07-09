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U JUŽNOM DIJELU

Video / Veliki požar u mostarskoj firmi

Ekipe su na terenu, kažu iz PVJ Mostar

Požar u Mostaru. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

9.7.2025

U mostarskom naselju Rodoč u poslijepodnevnim satima je izbio veliki požar i to u krugu firme "Interkomerc".

Potvrđeno nam je to iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar te nam je rečeno da su ekipe na terenu.

Usljed požara, ogroman oblak gustog dima nošen jakim vjetrom širi se južnom zonom grada.

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# POŽAR
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