Klanjana dženaza Lejli Dedović: Preminula mjesec nakon nesreće u kojoj je učestvovalo vozilo Hitne pomoći

U Sarajevu je klanjana dženaza Lejli Dedović, koja je preminula tokom vikenda, mjesec dana nakon teške nesreće u kojoj je učestvovalo vozilo Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila 7. juna na području Pofalića, kada je Dedović upravljala motociklom i sudarila se s vozilom Hitne pomoći.

Nakon nesreće, zbog ozbiljnosti povreda, hospitalizirana je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje je uprkos naporima ljekara preminula od posljedica povreda.

Dedović je bila profesionalna vozačica s obzirom na to da je bila i instruktorica vožnje autobusa, a osim toga je bila i licencirani instruktor skijanja.