Grčki otok zahvaćen stravičnim požarom: Evakuirani hoteli

Grčki otok Tasos zahvaćeno je stravičnim požarom. Uzbuna je podignuta kasno uvečer u srijedu, 9. jula, kada je izbio veliki požar u oblasti Glikadi, iznad plaže Limenas.

Požar, koji je prema prvim informacijama izbio u jednom baru na plaži, brzo se proširio usljed jakog vjetra, zahvativši šumske površine, maslinjake i košnice.

Na terenu djeluju jake vatrogasne snage, dok su pojačanja stigla iz Kavale i Keramotija sa dodatnih 33 vatrogasca i 6 vozila. Od jutros jedan helikopter i tri aviona neprekidno gase požare.

Hoteli u toj oblasti evakuirani su iz predostrožnosti, dok je mnogo turista prebačeno u luku Prinos. Prema navodima lokalnih vlasti, za sada nijedno naseljeno mjesto nije ugroženo.

Međutim, požar je nanijeo ozbiljnu štetu infrastrukturi ostrva, pošto je uništeno nekoliko stubova javnog elektrodistributera (PPC), što je dovelo do nestanka struje u mnogim dijelovima Tasosa, uključujući i Limenas.