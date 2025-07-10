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KRIVIČNO DJELO PREVARA

Sulejman Muratović osuđen na dvije godine zatvora za prevaru

Sud je u drugostepenom postupku uvažio žalbu postupajućeg tužioca i preinačio raniju presudu Općinskog suda u Tuzli iz marta 2024. godine

Kantonalni sud u Tuzli. Fena

FENA

10.7.2025

Kantonalni sud u Tuzli donio je pravosnažnu osuđujuću presudu protiv Sulejmana Muratovića (47) iz Tuzle za produženo krivično djelo prevara i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Sud je u drugostepenom postupku uvažio žalbu postupajućeg tužioca i preinačio raniju presudu Općinskog suda u Tuzli iz marta 2024. godine, kojom je Muratoviću bila izrečena uslovna osuda sa zatvorskom kaznom od osam mjeseci.

Optužnicom Tužilaštva Muratović se teretio da je u više navrata, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, svjesno doveo i održavao u zabludi sedam osoba, od kojih je tražio novčane pozajmice pod lažnim izgovorima. Iznosi pozajmica kretali su se od 11.000 KM do 150.000 KM, a ukupna šteta pričinjena oštećenima iznosi oko 320.000 KM.

Pravosnažnom presudom Sud je Muratoviću naložio da u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude nadoknadi štetu oštećenim osobama.

# KRIVIČNO DJELO
# PRESUDA
# KANTONALNI SUD TUZLA
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