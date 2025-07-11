Pretukli palicama muškarca (48) na ulazu u zgradu: Vraćao se s utakmice Željezničara s djecom

U sarajevskom naselju Čengić-Vila večeras je pretučen muškarac. Sve se desilo na ulazu u zgradu u ulici Džemala Bijedića, a povrijeđen je 48-godišnji muškarac.

Kako saznaje portal "Avaza", muškarac se vraćao kući poslije utakmice Željezničara, a kobna za njega je bila majica tog kluba.

Njega su pretukla četiri muškarca za koje se pretpostavlja da su navijači Sarajeva.