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KRV NA STEPENICAMA

Pretukli palicama muškarca (48) na ulazu u zgradu: Vraćao se s utakmice Željezničara s djecom

Kada su ljudi pritekli jadnom čovjeku u pomoć, napadači su pobjegli i bacili suzavac

Policija na terenu. Avaz

I. P.

11.7.2025

U sarajevskom naselju Čengić-Vila večeras je pretučen muškarac. Sve se desilo na ulazu u zgradu u ulici Džemala Bijedića, a povrijeđen je 48-godišnji muškarac.

Kako saznaje portal "Avaza", muškarac se vraćao kući poslije utakmice Željezničara, a kobna za njega je bila majica tog kluba.

Njega su pretukla četiri muškarca za koje se pretpostavlja da su navijači Sarajeva.

Krv na stepenicama. Avaz

Kako saznajemo, s muškarcem su se nalazila i njegova djeca, no oni su srećom uspjeli ranije ući u zgradu.

Muškarca su tukli teleskopskim palicama, on je zapomagao, a onda su u pomoć došli neki ljudi te su napadači nakon toga pobjegli. Tom prilikom su bacili i suzavac.

Kako se može vidjeti na fotografijama, krv se vidi na stepenicama, a muškarca su odvezli pripadnici Hitne pomoći.

# SARAJEVO
# MUP KS
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