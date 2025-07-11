Pretukli palicama muškarca (48) na ulazu u zgradu: Vraćao se s utakmice Željezničara s djecom

U sarajevskom naselju Čengić-Vila večeras je pretučen muškarac. Sve se desilo na ulazu u zgradu u ulici Džemala Bijedića, a povrijeđen je 48-godišnji muškarac.
Kako saznaje portal "Avaza", muškarac se vraćao kući poslije utakmice Željezničara, a kobna za njega je bila majica tog kluba.
Njega su pretukla četiri muškarca za koje se pretpostavlja da su navijači Sarajeva.
Kako saznajemo, s muškarcem su se nalazila i njegova djeca, no oni su srećom uspjeli ranije ući u zgradu.
Muškarca su tukli teleskopskim palicama, on je zapomagao, a onda su u pomoć došli neki ljudi te su napadači nakon toga pobjegli. Tom prilikom su bacili i suzavac.
Kako se može vidjeti na fotografijama, krv se vidi na stepenicama, a muškarca su odvezli pripadnici Hitne pomoći.