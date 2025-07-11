Međunarodna akcija "Global Chain": Hapšenja i u BiH zbog vrbovanja na prostituciju

Zbog krivičnih djela međunarodno vrbovanje na prostituciju i međunarodna trgovina ljudima u velikoj akciji "Global Chain" uhapšeni su državljanin Kine i dva iz Bosne i Hercegovine, a otkriveno je 20 potencijalnih žrtava trgovine ljudima u svrhu seksualne ekspolatacije, prosjačenja i prisilnog braka, među kojima su i državljanke Kine, Brazila i BiH.

Objavljeno je to u rezultatima pomenute akcije realizovane od 1. do 6. juna 2025. godine koju su predvodile agencije za provođenje zakona Austrije i Rumunije, uz koordinaciju i podršku EUROPOL-a, FRONTEX-a i INTERPOL-a.

. Aktivno radi na otkrivanju izvršilaca svih detektiranih krivičnih djela i dokumentiranju nezakonitih aktivnosti. Izdate su dvije žute potjernice INTERPOL-a i izvršeni pretresi objekata na više lokacija kojom prilikom su pronađeni predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku: mobilni telefoni, laptopi, lični dokumenti, gotov novac i drugi predmeti koji upućuju na izvršenje krivičnih djela", navodi se u saopštenju Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Inicirane četiri nove istrage

Kako su istakli iz Direkcije, na osnovu preliminarnih rezultata akcije, na nacionalnom nivou inicirane su četiri nove istrage zbog krivičnih djela povezanih sa trgovinom ljudima i krivotvorenja dokumenata, dok je na međunarodnom nivou inicirano sedam potencijalnih istraga koje uključuju krivična djela međunarodno navođenje na prostituciju, međunarodna trgovina ljudima, krivotvorenje dokumenata i krijumčarenje ljudi.

- Posebno ističemo da su dva najistaknutija slučaja u vezi krivičnog djela međunarodno vrbovanje na prostituciju i međunarodna trgovina ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, u okviru kojih su identificirane strane žrtve Kineskinje i Brazilke iskoordinirana sa nivoa Nacionalnog koordinacionog centra Direkcije. Prva informacija podijeljena je od Službe za poslove sa strancima, nakon čega su se u rad uključili Federalna uprava policije i Državna agencija za istrage i zaštitu", navode oni.

U operativnoj akciji čiji je fokus bio na suzbijanju trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prisilnog kriminala i prisilnog prosjačenja, učestvovalo je gotovo 15.000 službenika iz 43 različite zemlje, uhapšeno je 158 trgovaca ljudima i zaštićeno 1.194 žrtava.

Kada je riječ o BiH, učešće je uzelo 13 agencija za provođenje zakona u BiH uz aktivno učešće Tužilaštva BiH i Nacionalne kontakt tačke za saradnju BiH sa EUROPOL-om.

- U akciji je angažirano 3.220 službenika iz 13 agencija za provođenje zakona i uspostavljeno 195 punktova na targetiranim žarišnim tačkama. U okviru navedenih aktivnosti kontrolirano je 41.933 osoba, 6.318 vozila, 126 lokacija i 71 let/avion", navode iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Koordinacijska uloga

Prilikom provođenja ove operativne akcije Direkcija je još jednom potvrdila svoju nezaobilaznu koordinacijsku ulogu u sektoru sigurnosti BiH, te kao jedinstvena tačka kontakta za međunarodnu operativnu policijsku saradnju.

Direktor Direkcije, Enes Karić, izražava zadovoljstvo na multiagencijskom pristupu u okviru akcije Global Chain i koordiniranom radu agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. "Zahvaljujući zajedničkim naporima, Bosna i Hercegovina je ostvarila zapažene rezultate u okviru ove međunarodne akcije i istakla se kao ozbiljan partner u borbi protiv trgovine ljudima na međunarodnom planu", istakao je direktor Karić.

Aktivnosti u okviru akcije Global Chain podržane su od strane projekta EU4FAST - podrška EU jačanju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu.