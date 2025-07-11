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DVOJE POVRIJEĐENO

Obustavljen saobraćaj na Pofalićima: Vozilo francuskih oznaka preko šina prešlo u suprotnu traku i udarilo u podzid

Muškarac i žena prevezeni u KCUS gdje se utvrđuje stepen povreda

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Borka Cerić

11.7.2025

U sarajevskom naselju Pofalići došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su dvije osobe povrijeđene, potvrdila je za portal "Avaza" Mersiha Novalić, portparolka MUP-a Kantona Sarajeva.

Prema njenim riječima, oko 18:10 sati, vozilo francuskih nacionalnih oznaka, koje se kretalo saobraćajnom trakom od grada prema Ilidži, iz nepoznatih razloga, skrenulo je u lijevu stranu.

Vozilo je prešlo preko šina i zelene površine, te sletjelo na suprotnu kolovoznu traku i udarilo u podzid.

- Muškarac i žena prebačeni su u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje se utvrđuje stepen povreda – navela je Novalić.

Potpuna je obustava saobraćaja u pravcu grada, na potezu Socijalnog prema hotelu Bristol.

Još nije poznato hoće li biti obustavljen i tramvajski saobraćaj.   

# POFALIĆI
# NESREĆA
# SARAJEVO
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