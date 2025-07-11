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SARAJEVO

Kolaps u ulici Put života zbog nesreće na Pofalićima: Kolone od Željezničke stanice do kružnog toka kod zgrade Vlade FBiH

Tom prilikom su dvije osobe povrijeđene, muškarac i žena

Saobraćajna nesreća - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

11.7.2025

Zbog teške saobraćajne nesreće u sarajevskom naselju Pofalići, ispred Crkve Svetog Preobraženja, nastao je i kolaps u ulici Put života.

Naime, na glavnoj saobraćajnici je obustavljen saobraćaj zbog nesreće u kojoj je vozilo francuskih nacionalnih oznaka, koje se kretalo saobraćajnom trakom od grada prema Ilidži, iz nepoznatih razloga, skrenulo je u lijevu stranu, prešlo preko šina i zelene površine, sletjelo u suprotnu traku i udarilo u podzid.

Tom prilikom su dvije osobe povrijeđene, muškarac i žena.

Zbog toga je kompletan saobraćaj preusmjeren na ulicu Put života, a kolone su duge od Željezničke stanice pa sve do kružnog toka u sarajevskom naselju Pofalići.

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# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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