Kolaps u ulici Put života zbog nesreće na Pofalićima: Kolone od Željezničke stanice do kružnog toka kod zgrade Vlade FBiH

Zbog teške saobraćajne nesreće u sarajevskom naselju Pofalići, ispred Crkve Svetog Preobraženja, nastao je i kolaps u ulici Put života.
POTVRĐENO ZA "AVAZ"
SARAJEVO
Tom prilikom su dvije osobe povrijeđene, muškarac i žena
Zbog teške saobraćajne nesreće u sarajevskom naselju Pofalići, ispred Crkve Svetog Preobraženja, nastao je i kolaps u ulici Put života.
Naime, na glavnoj saobraćajnici je obustavljen saobraćaj zbog nesreće u kojoj je vozilo francuskih nacionalnih oznaka, koje se kretalo saobraćajnom trakom od grada prema Ilidži, iz nepoznatih razloga, skrenulo je u lijevu stranu, prešlo preko šina i zelene površine, sletjelo u suprotnu traku i udarilo u podzid.
Tom prilikom su dvije osobe povrijeđene, muškarac i žena.
Zbog toga je kompletan saobraćaj preusmjeren na ulicu Put života, a kolone su duge od Željezničke stanice pa sve do kružnog toka u sarajevskom naselju Pofalići.
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