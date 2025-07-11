Normaliziran saobraćaj nakon teške nesreće na Pofalićima: Državljani Francuske zadobili teške tjelesne povrede

Nekoliko sati nakon teške saobraćajne nesreće kod pravoslavne crkve u sarajevskom naselju Pofalići saobraćaj je normaliziran.

Okončan je uviđaj i završeno čišćenje kolovoza, potvrđeno je iz MUP-a KS.

- Vozač (1960) i putnica (1966), državljani Francuske, su zadržani na KCUS nakon što su im konstatovane teške tjelesne povrede - rekla je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Podsjećamo, u saobraćajnoj nesreći je vozilo francuskih nacionalnih oznaka, koje se kretalo saobraćajnom trakom od grada prema Ilidži, iz nepoznatih razloga, skrenulo je u lijevu stranu, prešlo preko šina i zelene površine, sletjelo u suprotnu traku i udarilo u podzid.