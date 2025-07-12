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NASELJE GNOJNICE

Na putu kod Mostara: Automobil sletio u jarak, povrijeđen vozač

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a precizni uzroci nesreće bit će poznati nakon što službenici Policijske uprave Mostar okončaju uviđaj

Na magistralnom putu M6.1. Hercegovina.info

E. A.

12.7.2025

Na magistralnom putu M6.1, u naselju Gnojnice južno od Mostara, danas nešto iza podneva dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedno vozilo sletjelo s kolovoza i završilo u jarku.

Kako piše Hercegovina.info, u nesreći je učestvovao putnički automobil marke Ford Ka, kojim je upravljao vozač koji je, iz zasad nepoznatih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom.

Nakon izlijetanja s ceste, automobil je završio u obližnjem jarku, a vozač je zadobio povrede zbog kojih mu je ukazana medicinska pomoć u bolnici u Mostaru.

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a precizni uzroci nesreće bit će poznati nakon što službenici Policijske uprave Mostar okončaju uviđaj i istragu o događaju.

# NESREĆA
# MOSTAR
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