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ISTRAGA U TOKU

U zeničkom zatvoru pronađena eksplozivna naprava: Incident prošao bez povrijeđenih

Direktor KPZ-a Zenica, Rusmir Isak, izjavio je da je situacija pod kontrolom i da se provode intenzivne istražne radnje

Za sada nije poznato kako je bomba dospjela u strogo čuvani zatvor. Platforma X

E. A.

12.7.2025

U vešeraju Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Zenica jučer je pronađena eksplozivna naprava, a zahvaljujući brzoj reakciji zatvorske policije, incident je prošao bez povrijeđenih.

Naprava je odmah po pronalasku prijavljena nadležnim službama, a u saradnji sa deminerima prostor je osiguran, a opasnost neutralizirana.

Direktor KPZ-a Zenica, Rusmir Isak, izjavio je da je situacija pod kontrolom i da se provode intenzivne istražne radnje.

- Sva saznanja su plod profesionalnog rada zatvorske policije, a namjere su brzo razotkrivene, dok su aktivnosti presječene uz podršku sektora kriminalističke policije ZDK i Federalne uprave policije. Trenutno se vode dodatne istražne aktivnosti, a detalji o namjeri i ostalom biće objavljeni po okončanju istrage, te o njima sada ne mogu govoriti. Ono što mogu reći jeste da, zahvaljujući profesionalnom radu policije, niko nije povrijeđen, što me raduje - kazao je Isak.

Za sada nije poznato kako je bomba dospjela u strogo čuvani zatvor u Zenici, ali se očekuje da će istraga otkriti ko je unio, kako i s kojom namjerom.

# RUSMIR ISAK
# ZATVOR
# BOMBA
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