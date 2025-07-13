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UVIĐAJ U TIJEKU

Stravična nesreća u Tuzli, nezvanično: Jedna osoba poginula i više povrijeđenih

Na magistralnom putu u blizini glavne autobuske stanice u Tuzli jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća

Teška nesreća u Tuzli. A. Bešić / Avaz

M. Až.

13.7.2025

Na magistralnom putu u blizini glavne autobuske stanice u Tuzli jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća. 

Nezvanično saznajemo, jedna osoba je smrtno stradala, a više ih je povrijeđeno. 

S lica mjesta. A. Bešić/Avaz

Iz Operativnog centra MUP-a TK potvrdili su da se nesreća dogodila, ali detaljnije informacije još nisu poznate. U tijeku je uviđaj.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# TUZLA
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