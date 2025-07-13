Stravična nesreća u Tuzli, nezvanično: Jedna osoba poginula i više povrijeđenih

Na magistralnom putu u blizini glavne autobuske stanice u Tuzli jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća.
Nezvanično saznajemo, jedna osoba je smrtno stradala, a više ih je povrijeđeno.
UVIĐAJ U TIJEKU
Na magistralnom putu u blizini glavne autobuske stanice u Tuzli jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća
Teška nesreća u Tuzli. A. Bešić / Avaz
Na magistralnom putu u blizini glavne autobuske stanice u Tuzli jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća.
Nezvanično saznajemo, jedna osoba je smrtno stradala, a više ih je povrijeđeno.
S lica mjesta. A. Bešić/Avaz
Iz Operativnog centra MUP-a TK potvrdili su da se nesreća dogodila, ali detaljnije informacije još nisu poznate. U tijeku je uviđaj.
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AKTUELNI DIREKTOR "ZMAJEVA"