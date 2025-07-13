Saobraćajna nesreća u Tuzli: Jedna osoba smrtno stradala, šest povrijeđeno

Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros na dijelu južne magistrale u Tuzli, u neposrednoj blizini Glavne autobuske stanice. Tom prilikom jedna osoba je smrtno stradala, a šest je povrijeđeno.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potvrđeno je za da se nesreća dogodila oko 4:20 sati.

- U nesreći su učestvovala dva vozila. Šest osoba je povrijeđeno, od čega su tri zadobile teške tjelesne povrede i zadržane su na liječenju - rečeno je iz Operativnog centra MUP-a TK za "Avaz".

Saobraćaj na toj dionici magistralne ceste u potpunosti je zaustavljen.

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