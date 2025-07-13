Mladić (22) iz Banovića stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći u Tuzli

Jedna osoba je poginula, a šest je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u Tuzli.
Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila u subotu, 13. jula 2025. godine, oko 4:20 sati u ulici Bosne Srebrene, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice. U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila.
Na licu mjesta preminuo je A. S. (2003) iz Banovića, a smrt je konstatovao ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Još šest osoba zadobilo je povrede i prevezeni su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje im je ukazana medicinska pomoć. Prema trenutno dostupnim informacijama, četvero je zadržano na liječenju.
Uviđaj na mjestu nesreće obavljaju istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla i vještak saobraćajne struke, pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.
Saobraćaj na ovoj dionici potpuno je obustavljen do okončanja uviđaja.
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