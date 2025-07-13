Mladić (22) iz Banovića stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći u Tuzli

Jedna osoba je poginula, a šest je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros u Tuzli.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila u subotu, 13. jula 2025. godine, oko 4:20 sati u ulici Bosne Srebrene, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice. U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila.