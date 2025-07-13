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NAKON STRAVIČNE NESREĆE

Tuzla: Dežurni tužilac naredio obdukciju tijela poginulog mladića te vještačenje automobila

Kako je potvrđeno "Avazu" iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila oko 4:20 sati

S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S lica mjesta - Avaz
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A. Bešić

13.7.2025

Nakon stravične nesrćee koja se jutros dogodila u Tuzli u kojoj je poginu mladić (22) a teško povrijeđene još četiri osobe, dežurni tužilac je izdao naredbu za prevoz i pregled automobila. 

- Također izdata je i naredba vještaku sudske medicine za obdukciju tijela preminule osobe, kao i naredba za druge potrebne preglede i medicinske pretrage. Poduzimaju se sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja okolnosti koje su dovele do saobraćajne nesreće - navode iz Tužilaštva TK. 

Kako je potvrđeno "Avazu" iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila u subotu, 13. jula 2025. godine, oko 4:20 sati u ulici Bosne Srebrene, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice. U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila.

# TUŽILAŠTVO TK
# TUZLA
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