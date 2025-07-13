Tuzla: Dežurni tužilac naredio obdukciju tijela poginulog mladića te vještačenje automobila

Nakon stravične nesrćee koja se jutros dogodila u Tuzli u kojoj je poginu mladić (22) a teško povrijeđene još četiri osobe, dežurni tužilac je izdao naredbu za prevoz i pregled automobila.

- Također izdata je i naredba vještaku sudske medicine za obdukciju tijela preminule osobe, kao i naredba za druge potrebne preglede i medicinske pretrage. Poduzimaju se sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja okolnosti koje su dovele do saobraćajne nesreće - navode iz Tužilaštva TK.

Kako je potvrđeno "Avazu" iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila u subotu, 13. jula 2025. godine, oko 4:20 sati u ulici Bosne Srebrene, u neposrednoj blizini glavne autobuske stanice. U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila.