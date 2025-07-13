Crni vikend u BiH: Još jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći

Na regionalnoj cesti R-408 u mjestu Medena Selišta između Glamoča i Drvara sinoć oko 19:30 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, javlja Hercegovina.info

U ovoj prometnoj nesreći je muškarac inicijala Dž.H. (1958.) iz Glamoča, koji se nalazio na mjestu suvozača motornog vozila Fiat Panda, smrtno je nastradao, navedeno je iz MUP-a Hercegbosanske županije (HBŽ). Priopćeno je da je došlo do samoslijetanja vozila, odnosno vozač je izgubio kontrolu nad upravljačem automobila, te je izletio s ceste.

U automobilu su se još nalazili G.Č. (1968.) iz Glamoča koji je zadobio lake tjelesne ozljede, te mu je pružena medicinska pomoć u Domu zdravlja Glamoč i P.K. (1966.) iz Glamoča koji je prevezen u županijsku bolnicu 'Dr. fra Mihovli Sučić' u Livnu na daljnje lječenje. Kako je navedeno, automobilom je upravljao P.K.

Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Livno i Policijske postaje Glamoč. O događaju je obavješten dežurni tužitelj županijskog Tužiteljstva u Livnu koji je naredio da se obdukcija tijela preminulog obavi u nedjelju 13. srpnja 2025.