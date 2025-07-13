Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZGUBIO KONTROLU

Crni vikend u BiH: Još jedna osoba poginula u saobraćajnoj nesreći

U automobilu su se još nalazili G.Č. (1968.) iz Glamoča koji je zadobio lake tjelesne ozljede

Jedna osoba poginula kod Glamoča. Facebook

E. T.

13.7.2025

Na regionalnoj cesti R-408 u mjestu Medena Selišta između Glamoča i Drvara sinoć oko 19:30 sati došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, javlja Hercegovina.info

U ovoj prometnoj nesreći je muškarac inicijala Dž.H. (1958.) iz Glamoča, koji se nalazio na mjestu suvozača motornog vozila Fiat Panda, smrtno je nastradao, navedeno je iz MUP-a Hercegbosanske županije (HBŽ). Priopćeno je da je došlo do samoslijetanja vozila, odnosno vozač je izgubio kontrolu nad upravljačem automobila, te je izletio s ceste.

U automobilu su se još nalazili G.Č. (1968.) iz Glamoča koji je zadobio lake tjelesne ozljede, te mu je pružena medicinska pomoć u Domu zdravlja Glamoč i P.K. (1966.) iz Glamoča koji je prevezen u županijsku bolnicu 'Dr. fra Mihovli Sučić' u Livnu na daljnje lječenje. Kako je navedeno, automobilom je upravljao P.K.

Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Livno i Policijske postaje Glamoč. O događaju je obavješten dežurni tužitelj županijskog Tužiteljstva u Livnu koji je naredio da se obdukcija tijela preminulog obavi u nedjelju 13. srpnja 2025.

# GLAMOČ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.