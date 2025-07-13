Stravično: Na društvenim mrežama najavio zločin, "ne igrajte se s onima koji nemaju šta da izgube!"

Region je potresao još jedan nezapamćen zločin kada je u Sjevernoj Makedoniji muškarac ubio dijete od 11 godina, inače svog sestrića.

Potom je ubio i njegovog oca te je počinio samoubistvo, piše Sloboden Pečat.

Sada mediji u toj državi pišu da je svemu prethodila objava na Facebooku.

- Moja sestra Ljuba Čuparoska i njen sin… Ukrali su mi i oduzeli skoro sve. Ostalo sam im dao sam, ali… Ne igrajte se s onima koji nemaju šta da izgube! - napisao je on, uz fotografiju figure nalik Smrti u crnom plaštu, ispred šahovske table.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Javno tužilaštvo i dalje rade na utvrđivanju motiva i svih okolnosti ovog jezivog zločina.

Ovom stravičnom događaju prethodilo je zarobljavanje članova porodice. Na lice mjesta odmah je pozvana policija, koja se suočila sa teško naoružanim napadačem.