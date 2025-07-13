Nestali muškarac pronađen mrtav u Mliništima kod Glamoča

Beživotno tijelo 62-godišnjeg muškarca s područja općine Glamoč, za kojim je prethodno bila pokrenuta potraga, pronađeno je u nedjelju.

Kako navode iz Gorske službe spašavanja Hercegbosanske županije (GSS HBŽ), potraga za nestalim muškarcem pokrenuta je u subotu u 23.30 sati na poziv MUP-a HBŽ, na području Mliništa kod Glamoča, a u akciju su se, uz pripadnike GSS-a, uključili i poznanici nestale osobe.

- S obzirom na izrazito šumsko-planinski predio, u potragu je uključen i dron s termalnom kamerom. Unatoč lošim vremenskim uvjetima i izmaglici, potraga je trajala do ranih jutarnjih sati bez pronalaska nestale osobe - kazali su iz GSS HBŽ.

Potraga je nastavljena u nedjelju ujutro, a beživotno tijelo nestale osobe pronađeno je u prijepodnevnim satima na području Mliništa.