Tragedija na bazenu u BiH: Utopio se 13-godišnjak, oglasio se i otac dječaka

Danas je u Gradačcu došlo do tragičnog slučaja kada se na bazenu, prilikom kupanja, utopio 13-godišnjak.

Iz Operativnog centra MUP-a TK-a potvrdili su kako je do utapanja došlo oko 15:55.

Riječ je o 13-godišnjem Hannanu Adroviću, a ovu tužnu vijest podijelio je njegov otac.

- Javljam mnogobrojnoj rodbini u zemlji i inostranstvu i prijateljima da je naš sin Hannan Adrović, duša moje duše, plod moga srca, preselio na Ahiret danas u 13 godini životaa u popodnevnim satima utopivši se na bazenu u Gradačcu - napisao je otac.

Obdukcija će biti obavljena po nalogu tužioca, nakon koje će naknadno biti objavljen termin dzenaze.