Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GRADAČAC

Tragedija na bazenu u BiH: Utopio se 13-godišnjak, oglasio se i otac dječaka

Obdukcija će biti obavljena po nalogu tužioca, nakon koje će naknadno biti objavljen termin dzenaze

Riječ je o 13-godišnjem Hannanu Adroviću,. Facebook

E. A.

13.7.2025

Danas je u Gradačcu došlo do tragičnog slučaja kada se na bazenu, prilikom kupanja, utopio 13-godišnjak.

Iz Operativnog centra MUP-a TK-a potvrdili su kako je do utapanja došlo oko 15:55.

Riječ je o 13-godišnjem Hannanu Adroviću, a ovu tužnu vijest podijelio je njegov otac.

- Javljam mnogobrojnoj rodbini u zemlji i inostranstvu i prijateljima da je naš sin Hannan Adrović, duša moje duše, plod moga srca, preselio na Ahiret danas u 13 godini životaa u popodnevnim satima utopivši se na bazenu u Gradačcu - napisao je otac.

Obdukcija će biti obavljena po nalogu tužioca, nakon koje će naknadno biti objavljen termin dzenaze.

# DJEČAK
# GRADAČAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.