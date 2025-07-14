Pretresom pronađeno 347 sjemenki indijske konoplje

Policijski službenici Policijske stanice Bosanski Novi uhapsili su H.V. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pretresom stambenih prostorija koje navedeno lice koristi pronađena je i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana bruto mase oko 18 grama, 347 sjemenki koje svojim izgledom asociraju na sjemenke indijske konoplje i digitalna vaga.

Nakon kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu protiv H.V. dostavit će se izvještaj za počinjeno krivično djelo.

U odvojenim aktivnostima usmjerenih na sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga, policijski službenici Policijske uprave Prijedoru su istog dana od jednog lica iz Bosanskog Novog i lica D.M. iz Prijedora oduzeli zelenu biljnu materiju koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana ukupne bruto mase oko 3,4 grama. Protiv D.M. nadležnom sudu dostavit će se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.