Zbog stanja na požarištu iznad Mostara zatražen helikopter OS BiH

Zbog teškog stanja na požarištu iznad Mostara sinoć je upućen zahtjev za djelovanje helikoptera Oružanih snaga BiH, potvrđeno je za portal "Avaza" iz iz Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je rečeno, od jutros, od 8.30 sati na terenu djeluje Air traktor. Ta letjelica je jučer djelovala na požarištu 14 puta, od 16 do 20,50 sati.

Nakon dramatične noći kada je vatrena stihija koja se širila prema naselju Sutina jednim dijelom, a drugim prema naseljima na području Podveležja i koja je bila zaprijetila kućama, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar uz pomoć mještana i volontera uspjeli su požar djelimično staviti pod kontrolu.

Međutim, požar se tokom noći proširio u više krakova, a na terenu su sve raspoložive snage PVJ Mostar.

-Ogromna je požarišna linija, ali kuće za sada nisu ugrožene-rečeno nam je iz PVJ Mostar.

Podsjetimo, požar je izbio jučer u 13.25 sati u naselju Gornji Zalik, nakon čega se proširio prema brdu Fortica. Vatra je zahvatila objekt u kojem je izgorjela oprema Internet operatera "Katarina" i Adrian NET