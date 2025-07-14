U rijeci Neretvi kod Mostara pronađeno tijelo muškarca

U rijeci Neretvi, u dijelu Južnog logora kod bazena u izgradnji, u nedjelju je pronađeno tijelo nepoznate muške osobe, saznaje se u ponedjeljak u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.

PS Mostar Centar u nedjelju oko 08,25 sati, prijavljeno je da je u rijeci Neretvi, u dijelu Južnog logora kod bazena u izgradnji, uočeno tijelo nepoznate muške osobe kako pluta rijekom, ističu iz MUP-a.

Dodaju i da su na mjesto događaja izašli službenici JOP-a kantonalnog MUP-a koji su tijelo izvukli na površinu.

O svemu su upoznati Odjel krim. policije PU Mostar radi vršenja očevida, djelatnici Hitne medicinske pomoći koji su konstatirali smrt i gradska mrtvačnica.