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NESRETAN SLUČAJ

U rijeci Neretvi kod Mostara pronađeno tijelo muškarca

Na mjesto događaja izašli službenici JOP-a kantonalnog MUP-a koji su tijelo izvukli na površinu

Rijeka Neretva. Fena

FENA

14.7.2025

U rijeci Neretvi, u dijelu Južnog logora kod bazena u izgradnji, u nedjelju je pronađeno tijelo nepoznate muške osobe, saznaje se u ponedjeljak u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona.

PS Mostar Centar u nedjelju oko 08,25 sati, prijavljeno je da je u rijeci Neretvi, u dijelu Južnog logora kod bazena u izgradnji, uočeno tijelo nepoznate muške osobe kako pluta rijekom, ističu iz MUP-a.

Dodaju i da su na mjesto događaja izašli službenici JOP-a kantonalnog MUP-a koji su tijelo izvukli na površinu.

O svemu su upoznati Odjel krim. policije PU Mostar radi vršenja očevida, djelatnici Hitne medicinske pomoći koji su konstatirali smrt i gradska mrtvačnica.

# NERETVA
# MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA
# HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
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