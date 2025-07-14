Banjalučanin uhapšen: Zapalio porodičnu kuću do temelja

Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka, 13.07.2025. godine lišili su slobode lice R.B. iz Banja Luke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo paljevina, saopćeno je iz MUP-a RS.

Naime, nadležnoj Policijskoj stanici sinoć oko 19:45 sati prijavljeno je da je došlo do požara na porodičnoj kući u mjestu Kmećani.

- Postupajući po navedenoj prijavi policijski službenici su došli do saznanja da je lice R.B. zapalilo navedeni objekat. Od lica R.B. su oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica R.B. je utvrđeno prisustvo od 0,70 promila alkohola u organizmu- navodi se u saopćenju.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.



