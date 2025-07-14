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POŽAR KOD MOSTARA

"Avaz" na licu mjesta: Vatrena stihija guta sve pred sobom, vatrogasci ulažu nadljudske napore!

Potvrdio je da se požar na Fortici širi u smjeru puta prema Vjetroparku Podveležje

Požar na brdu Fortica - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

14.7.2025

Stanje na požarištu na brdu Fortica iznad Mostara je i dalje teško.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar nadljudskim naporima se bore obuzdati vatrenu stihiju.

Trenutno ne djeluje ni Air traktor, a svakog trenutka se očekuje dolazak helikoptera Oružanih snaga BiH.

Kakvo je stanje na terenu za portal "Avazs" govori Hasan Đipa, zamjenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

Ponestaje vode

- Samo se borimo, evo, vidite i sami. Ponestaje nam vode, dovozimo je i dopremamo - kaže nam na licu mjesta Hasan Đipa, zamjenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

Potvrdio je da se požar na Fortici širi u smjeru puta prema Vjetroparku Podveležje, dok su vatrogasci uspjeli odbraniti od vatre područje prema Zip-lajnu.

- Sada nastojimo svim silama da spriječimo prelazak preko puta i širenje požara prema Podveležju - kazao je on.

Podsjetio je da je riječ o požaru koji je jučer oko 13.30 sati izbio na području Gornjeg Zalika nakon čega se rasplamsao prema Fortici, a potom je uslijedila dramatična situacija kada su u jednom trenutku bile ugrožene kuće u naselju Sutina i selu Dobrč.

Najteži požar

Ta situacija je uspješno sanirana zahvaljujući i pomoći brojnih volontera i mještana.

- Air traktor trenutno ne djeluje, a vjerovatno će to uslijediti čim pista bude slobodna za uzlijetanje. Nadam se da će najkasnije do 13 sati stići i helikopter Oružanih snaga BiH - kazao je Đipa.

Naglasio je da im je ovo jedan od najtežih požara tokom ove sezone, te da je situacija, generalno, teška zbog vjetra.

- Gotovo iz dana u dan puše vjetar koji stvara probleme vatrogascima - dodao je on.

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# POŽAR
# FORTICA
# MOSTAR
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