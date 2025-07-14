Devet mjeseci od ubistva u zatvoru: Počinje suđenje Adnanu Šljiviću koji je usmrtio Denisa Sadikovića

U Kantonalnom sudu u Mostaru, u četvrtak, 24. jula počet će suđenje Adnanu Šljiviću (38), optuženom za ubistvo Denisa Sadikovića (35) koje se 27. oktobra prošle godine dogodilo u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Mostar.

Obojica su se, podsjetimo, u tom KPZ-u nalazili na izdržavanju zatvorske kazne.

Preklopni nož

Prema optužnici, Šljivić se tereti da je u KPZ-u u Mostaru, u zajedničkom prostoru za osuđenike Kolektiva 1, nakon što se prethodno tog dana verbalno sukobio sa Sadikovićem na način da je ušao u njegovu sobu i izrekao mu određene prijetnje, iz svoje sobe otišao u zajednički toalet Kolektiva 1.

Zatim je poslije njega u toalet ušao Sadiković pa je, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, čiji su uzrok privremena duševna poremećenost tipa afekta straha i bijesa i njegova struktura ličnosti u vidu izražene impulsivnosti i nekontroliranosti, htijući usmrtiti Sadikovića, držeći u desnoj ruci preklopni nož, kojim je zamahnuo, oštećenom zadao udarac u predjelu desnog donjoviličnog predjela i desnog bočnog predjela vrata.

Nakon toga je Sadiković hitno odveden u CUM SKB Mostar radi pružanja medicinske pomoći, gdje je podlegao istog dana usljed iskrvarenja iz presječenih krvnih sudova u prostoru ubodine vrata.

Šljivić se, podsjetimo, 16. maja na ročištu u Kantonalnom sudu u Mostaru odbio izjasniti o krivici za djelo koje mu se stavlja na teret. Utvrdio je da se ne može izjasniti, jer je optužnica, kako je kazao, nakaradna.

Do sada nije otkriveno kako se i na koji način Šljivić domogao noža kojim je usmrtio Sadikovića. Istragu u ovom slučaju je usporavalo i to što je on odbijao podvrgnuti se psihijatrijskom vještačenju. Nakon toga je postupajući tužilac Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona naložio psihijatrijsko posmatranje koje je obavljeno u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac.

Višestruki povratnik

Šljivić je višestruki povratnik u izvršenju brojnih krivičnih djela. U martu 2022., osuđen je na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju od tri i po godine zbog krivičnih djela izazivanje opće opasnosti u sticaju s ubistvom u pokušaju i nanošenje lake tjelesne ozljede kao i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, ali i neovlaštena nabavka oružja.

S druge strane, Vrhovni sud Federacije BiH Sadikovića je u januaru 2023. pravomoćno osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest mjeseci zbog silovanja i protupravnog lišenja slobode svoje bivše djevojke M. Š.

Bio u Đugumovoj grupi

Krajem jula 2023. godine, Šljivić se, kao član organizirane grupe, na čijem je čelu bio Sado Đugum, nagodio s Tužilaštvom HNK. Prema Sporazumu o priznanju krivice prihvatio je zatvorsku kaznu u trajanju od godinu i po. Nakon ubistva Sadikovića, Šljiviću je određen pritvor te je prebačen u pritvorsku jedinicu u kojoj se nalazio i Đugum. Zbog sigurnosnih razloga, Đugum je, po zahtjevu Uprave KPZ-a Mostar, prebačen u KPZ Zenica. On je, inače nedavno u ponovljenom sudskom postupku, nepravomoćno, osuđen na 14 godina zatvora.