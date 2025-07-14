Helikopter Oružanih snaga BiH stigao na požarište iznad Mostara: Vatrogascima probleme predstavlja vjetar

Kako je za portal "Avaza" kazao Hasan Đipa, zamjenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, helikopter je djelovao na području Fortice gdje je iz pomoć vatrogasaca požar lokaliziran.

Helikopter Oružanih snaga BiH stigao je na požarište iznad Mostara.

- Trenutno je njegovo djelovanje usmjereno na područje iznad naselja Vrapčići, gdje se požar proširio jednim dijelom od Dobrča, a na istom mjestu djeluje i air-traktor - rekao nam je Đipa.

Radi se o izuzetno nepristupačnom terenu, a vatrogascima značajne probleme predstavlja vjetar.