Helikopter Oružanih snaga BiH stigao na požarište iznad Mostara: Vatrogascima probleme predstavlja vjetar

Helikopter Oružanih snaga BiH stigao je na požarište iznad Mostara.
Kako je za portal "Avaza" kazao Hasan Đipa, zamjenik komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, helikopter je djelovao na području Fortice gdje je iz pomoć vatrogasaca požar lokaliziran.
- Trenutno je njegovo djelovanje usmjereno na područje iznad naselja Vrapčići, gdje se požar proširio jednim dijelom od Dobrča, a na istom mjestu djeluje i air-traktor - rekao nam je Đipa.
Radi se o izuzetno nepristupačnom terenu, a vatrogascima značajne probleme predstavlja vjetar.
Podsjetimo, radi se o požaru koji je jučer oko 13.30 sati izbio na području Gornjeg Zalika i čiji je uzročnik prema do sada poznatim informacijama ljudski faktor. Požar se potom proširio na ogromno područje Fortice te se dalje rasplamsao prema naseljima.
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