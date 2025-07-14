Mafijaška likvidacija Damira Ostojića: Šijanov ubica i dalje na slobodi

Vlasnik kafića “Soho” Damir Ostojić Šijan (42) ubijen je 5. septembra 2018. godine u blizini porodične kuće u Banjoj Luci. Istragom je utvrđeno da je ubica sačekao Ostojića da uspori autom, a zatim je ispucao rafal. Ostojić je ubijen na mjestu, a u napadu je ranjena i njegova supruga Sandra Jošić.
15 čahura
U to vrijeme bila je to jedna od najbrutalnijih mafijaških likvidacija u Banjoj Luci, a do danas niko nije optužen za ovaj zločin, te je ubica i dalje na slobodi.
Godinu nakon ubistva bila su privođena trojica poznatih automafijaša koji su se sumnjičili da su u Sarajevu ukrali Škodu Octaviju koja je korištena u ubistvu Ostojića. Međutim, 2023. godine istraga je protiv njih obustavljena u nedostatku dokaza.
Policija je na mjestu ubistva pronašla najmanje 15 čahura. Na Šijana i Jošić je 5. septembra 2018., oko ponoći, vatra otvorena iz zasjede, dok su se Range Roverom vraćali kući.
Kada je Šijan usporio vozilom da iz Kozarske ulice skrenu prema svojoj kući u ulici Duška Trifunovića, ubica je prema njima sasuo rafal iz automatske puške.
Zapaljeno vozilo
Policija je nekoliko dana kasnije pronašla zapaljenu Škodu Octaviju i u njoj automatsku pušku kojom je, kako se sumnja, ubijen Ostojić. Ti tragovi pronađeni su u Piskavici, nadomak Banje Luke.
Napadači su vozilo, kako se sumnja, polili benzinom i zapalili. Potom su ga gurnuli u uvalu, vjerovatno da bi što bolje prikrili trag, ali i kupili vrijeme da bi nesmetano mogli pobjeći.
Dosje ubijenog
U Ostojićevom policijskom dosjeu, između ostalog, zabilježeno je i šest krađa koje je počinio prije 2000. godine. Osim toga, 2011. godine osuđen je na šest mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 2.000 maraka zbog pokušaja ubistva. Tada je pucao na Jelenka Sjenicu, kojeg je ranio. Također, 2011. godine je dovođen u vezu s drogom, a godinu kasnije je privođen i zbog izazivanja opće opasnosti.