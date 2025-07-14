Mafijaška likvidacija Damira Ostojića: Šijanov ubica i dalje na slobodi

Vlasnik kafića “Soho” Damir Ostojić Šijan (42) ubijen je 5. septembra 2018. godine u blizini porodične kuće u Banjoj Luci. Istragom je utvrđeno da je ubica sačekao Ostojića da uspori autom, a zatim je ispucao rafal. Ostojić je ubijen na mjestu, a u napadu je ranjena i njegova supruga Sandra Jošić.

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U to vrijeme bila je to jedna od najbrutalnijih mafijaških likvidacija u Banjoj Luci, a do danas niko nije optužen za ovaj zločin, te je ubica i dalje na slobodi.

Godinu nakon ubistva bila su privođena trojica poznatih automafijaša koji su se sumnjičili da su u Sarajevu ukrali Škodu Octaviju koja je korištena u ubistvu Ostojića. Međutim, 2023. godine istraga je protiv njih obustavljena u nedostatku dokaza.



