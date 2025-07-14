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OPĆINSKI SUD SARAJEVO

Određen pritvor Admiru Hasanoviću: Policija kod njega pronašla pet kilograma droge

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela

Zaplijenjena marihuana. FUP

B. C.

14.7.2025

Općinski sud u Sarajevo na prijedlog oostupajuća tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo određen je jednomjesečni pritvor Admiru Hasanoviću kojeg su istražitelji Federalne uprave policije uhaspili zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu narkoticima.

Pritvor mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Hasanović je uhapšenu akciji kodnog nazica "Rio".

- Prilikom pretresa stana u kojem živi osumnjičeni, pronađeno je oko pet kilograma droge (marihuana i amfetamin), litar amfetaminskog ulja, digitalna vaga, vakumirka za zatvaranje paketića, veća količina novca i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopćeno je ranije iz Tužilaštva KS.

# DROGA
# TUŽILAŠTVO KS
# PRITVOR
# ADMIR HASANOVIĆ
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