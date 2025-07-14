U Brčkom nastavljena potraga za utopljenikom u Savi

Nastavlja se potraga za sugrađaninom koji je u subotu naveče nestao u rijeci Savi.

Dno Save istražuje se sonarom kako bi eventualno locirali tijelo nestalog te su u potragu pored pripadnika Civilne zaštite Brčkog uključene i druge spasilačke službe.

Portparolka Policije Brčko distrikta BiH Dževida Hukičević potvrdila je da je policiji prijavljeno kako je sa brodice u mjestu Plazulje kod crpne stanice u Savu pala jedna osoba, te da su osobe koje su bile s njim skočile u Savu ali ga nisu pronašli, te sumnjaju da se utopio.

- O navedenom događaju upoznat je dežurni centra za osmatranje i obavještavanje, koji je saopštio da će angažovati i Civilnu zaštitu, a javljeno je i Graničnoj policiji BiH. Za navedenom osobom na rijeci Savi je organizovana potraga, ali tijelo nije pronađeno. Policijski službenici su u vezi s navedenim događajem prikupljali informacije i utvrdili da je riječ o osobi M.N. rođenoj 1978. godine iz Brčkog - potvrdila je Hukičević.

Na mjestu događaja je izvršen uviđaj, a o svemu je upoznat i dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

Oklonosti nemilog događaja

Vlasnik brodice na kojoj se nemio događaj desio Dino Redžić je objasnio okolnosti pod kojim se to desilo rekavši da su imali namjeru da pecaju cijelu noć.

- Legao sam da se malo odmorim kako bih zamijenio nekoga oko ponoći na štapovima. U međuvremenu su mi rekli da je čovjek u vodi, istrčao sam iz brodice i skočio sam za njim. Uspio sam da ga stignem i uhvatim ispod vrata i vukao sam ga ali nas je struja okrenula naglo i iskliznuo mi je. Zaronio sam ponovo za njim i sustigao ga te počeo ponovo izvlačiti na površinu, ali smo se upetljali u strune od štapova i matica nas je ponovo počela vući u dubinu. Izronio sam i tražio nož da isječem strune i nekako sam uspio da izađem na površinu - potresno priča Redžić, dodajući da je zbog vode u plućima morao i sam tražiti medicinsku pomoć. Kaže da je instiktivno skočio u vodu rizikujući svoj život da bi pokušao izvući tijelo iz vode.

Potraga za sugrađaninom

Prvi koji su u pomoć pritekli i pokušali da pronađu nestalog sugrađanina bili su i članovi Spasilačko-ronilačkog kluba "Nemo" i član ovog kluba Draško Đurić kaže da su na poziv Civilne zaštite Brčko dobrovoljno izašli na vodu da pomognu u potrazi za nestalim sugrađaninom.

- Sa našom opremom izvršili smo mapiranje terena sonarom na kojem smo dobili informaciju gdje se desilo utapanje. Na tom dijelu smo napravili prvi zaron na dubini od 12 metara, koji je zaista jedan težak i nepristupačan teren gdje voda nosi i muti dno i gdje je vidljivost najviše 20 cm. Na tom dijelu rijeke u prvom zaronu nismo pronašli tijelo - kaže Đurić i dodaje da su i drugi put mapirali teren i ustanovili da se tijelo pomjerilo desetak metara od prve lokacije te opet zaronili, ali i drugi put bezuspješno.

Đurić je naglasio da su ovaj klub i njegovi članovi sa svojom opremom na raspolaganju svim institucijama kojima je njihova pomoć potrebna te da vlastitim sredstvima nabavljaju gorivo i najsavremenuiju opremu za podvodno ronjenje i spašavanje.

Đurić je apelovao na sve vlasnike brodica, ribare i kupače na Savi da poštuju pravila i da se radi svoje bezbjednosti pridržavaju savjeta iskusnijih sugrađana.

Potraga je nastavljena od jutarnjih sati, a uključeni su i specijalni ronilački timovi Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.