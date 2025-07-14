U Srebreniku kamenovan autobus s članovima KUD-a iz Brčkog

Policija Brčko distrikta BiH saopštila je danas da je jedna prevoznička firma iz Brčkog prijavila oštećenje autobusa na području opštine Srebrenik i da se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona preduzimaju intenzivne mjere i radnje na identifikovanju počinilaca i rasvjetljavanju cijelog slučaja.

Predsjednik Kulturno-umjetničkog društva iz Krepšića kod Brčkog Mladen Nikolić, koji je bio sa djecom u trenutku kamenovanja autobusa, izjavio je danas da je prava sreća da niko od djece nije povrijeđen.

On je ispričao da već 12 godina njegov KUD nastupa u Petrovu i da su tako gostovali i u petak veče.

Kaže da su krenuli u petak oko 23.20 sati iz Petrova ka Brčkom, autobusom lokalnog prevoznika koji na sebi nije imao nikakve oznake u smislu zastava ili transparenata, osim tablice sa oznakom "posebna vožnja“.

- Negdje, pred naseljenim mjestom Tinja odjednom smo osjetili neobičan udar sa lijeve strane zadnjeg dijela autobusa, gdje je bilo najviše djece. Pomislio sam da je možda neki kamion u preticanju zakačio nas retrovizorom, ali se odjednom čuo još jedan tup udar. Međutim, kada se vozač nakon stotinu metara dalje zaustavio vidjeli smo da su dva stakla razbijena, a prvo se sasulo i kamen, veličine kao pola cigle, ostao je u autobusu - ispričao je Nikolić novinarima.

On je dodao da je dispečer vozaču dao instrukciju da se što prije udalje s lica mjesta i da se ne zaustavlja do Brčkog, pošto su u pitanju djeca koja su već bila prilično uznemirena.