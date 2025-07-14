Ammar Ćenanović ostaje iza rešetaka: Ucjenjivao tri žene

Općinski sud Sarajevo je također na prijedlog Tužilaštva Kantona Sarajevo odredio jednomjesečni pritvor Ammaru Ćenanoviću, osumnjičenom za ucjenu, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Podsjećamo, Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i uz Naredbu Općinskog suda u Sarajevu, policijski službenici Federalne uprave policije, Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala, su na području općine Ilidža, izvršili pretres prostorija te uhapsili lice inicijala A.Ć.. Pretres je izvršen uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Uhapšeni se sumnjiči za izvršenje krivičnog djela Ucjena iz člana 296. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, na način da je vršio ucjenu nad tri ženske osobe, tako što je, putem instagram platforme, pribavljao seksualno eksplicitne slike i ostale podatke od osoba ženskog spola, te im prijetio da će slike javno objaviti, ukoliko mu zauzvrat ne izvrše uplatu novca korištenjem x bonova.

Ćenanović je prošle godine hapšen u Sarajevu i u Konjicu zbog istog krivičnog djela.